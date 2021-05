Attack on Titan: in Giappone arriva l'esilarante robot delle pulizie con la voce di Levi

Nel caso in cui foste stufi dei soliti aspirapolvere rumorosi e ingombranti, vi comunichiamo che in Giappone sarà presto disponibile un esilarante prodotto per la pulizia a tema L'Attacco dei Giganti, di quelli che non dimenticherete mai. Nella giornata di ieri, infatti, è stato presentato il vacuum cleaner di Levi, con ben 104 linee di dialogo pronunciate da Hiroshi Kamiya.

Il robot delle pulizie è stato annunciato con il simpatico video visibile in cima all'articolo, e sarà disponibile a partire dal 9 giugno 2021 solo in terra nipponica, almeno per il momento. Nello specifico si tratta di un aspirapolvere Roborock S6 Pure, venduto a circa 70.000 yen tasse incluse (€520 circa) con funzioni base e alcune simpatiche linee di dialogo e citazioni all'anime.

L'Attacco dei Giganti al momento è un successo di proporzioni stratosferiche, e negli ultimi mesi sono state realizzate diverse collaborazioni per la promozione di prodotti commerciali tra cui lozioni per la pelle, snack e via dicendo. Questo aspirapolvere non è che l'ennesima creazione nata proprio a causa del successo dell'opera di Isayama, e vista l'accoglienza ricevuta da L'Attacco dei Giganti in occidente non è da escludere che in futuro arrivi anche da noi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il 9 giugno uscirà anche il Volume finale de L'Attacco dei Giganti, con tanto di pagine extra che andranno ad ampliare l'ultimo capitolo.