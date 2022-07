Attack on Titan: il Gigante d'Attacco si unisce all'EVA 01 in una splendida fanart

Nel corso degli ultimi 10 anni Attack on Titan ha registrato un successo straordinario, divenendo una delle opere più discusse e seguite del panorama mondiale. Mentre i milioni di appassionati attendono di vedere come si concluderà la storia con la terza parte della Final Season di MAPPA, Eren è stato protagonista di un sorprendente crossover.

Nel corso degli anni Jaeger e i suoi compagni sono stati immortalati in moltissime fanart e crossover non ufficiali con altre serie di successo, e stavolta l’artista noto sui social come Seven Signs ha voluto rappresentare una fusione tra Eren e Shinji Ikari, protagonista dell’importante Neon Genesis Evangelion. Unendo i due ragazzi in primo piano, e con il saluto militare ricorrente nelle prime fasi del manga di Isayama, il fan ha poi ideato un’inquietante, ma complessivamente riuscita, fusione tra l’EVA 01 e il Gigante d’Attacco, presente sullo sfondo.

Le gigantesche creature sono solo uno dei diversi punti d’incontro che potrebbero essere analizzati più a fondo tra le opere di Isayama e Hideaki Anno, e qui l’artista è riuscito a creare un legame effettivo tra gli universi immaginati dai due autori. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che Attack on Titan è l'anime più soddisfacente del 2022 secondo i fan giapponesi.