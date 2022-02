Attack on Titan: il Gigante Bestia nella realtà grazie alla computer grafica

La computer grafica si è oggi estremamente evoluta e con un po' di sforzo e comprensione della tecnica è possibile raggiungere risultati anche impressionanti. Da ormai qualche tempo la CGI è entrata sempre più pesantemente nel mondo dell'animazione giapponese, ma non sempre ottenendo risultati soddisfacenti come il caso di Attack on Titan.

La final season di Studio MAPPA ha migliorato egregiamente la componente della 3DCG, aumentando sensibilmente la qualità tecnica dei modelli tridimensionali dei giganti rispetto alla produzione di WIT Studio. Certo, non tutti sono ancora pienamente soddisfatti del risultato raggiunto finora, ma attualmente la compagnia ha dato grande prova di forza su questo settore in sviluppo nell'animazione giapponese.

Ad ogni modo, recentemente un artista, un certo Bassem Wageeh, ha tentato di ricostruire con l'ausilio della computer grafica il Gigante Bestia nel modo più realistico possibile. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore in rete grazie all'incredibile quantità di dettagli presenti nella ricostruzione grafica.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo fedele e realistico Gigante Bestia, è sufficientemente inquietante? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa backstory rivelata nell'ultimo episodio di Attack on Titan 4.