Attack on Titan, il Gigante Carro è il più scarso della serie?

E' passato ufficialmente un mese dal termine dell'anime di Attack on Titan. Eppure, sono ancora tantissimi i dubbi dei fan. Uno fra questi è: ma qual è il gigante più scarso di tutta la serie? Apparentemente, potrebbe detenere il Gigante Carro questo titolo, ma è una creatura da non sottovalutare affatto.

La forza fisica del Gigante Carro non può essere assolutamente confrontata con gli altri giganti, in particolar modo con il Gigante Corazzato. Questo perché la sua reale forza risiede nella versatilità. Posseduto da Pieck Finger, il Gigante Carro ha la capacità di trasportare armi montate sulla sua schiena, dimostrando di essere un supporto cruciale in battaglia.

La sua struttura a quattro zampe gli consente di percorrere lunghe distanze anche con carichi pesanti, una caratteristica utile per missioni che richiedono l'infiltrazione nel territorio nemico. La resistenza del Gigante Carro è evidente: è l'unico, fra gli altri giganti, che riesce a mantenere la forma titanica per ben due mesi. Questa caratteristica lo rende ideale per operazioni a lungo termine. In un'epoca in cui la tecnologia dei trasporti è limitata, il Gigante Carro si distingue come un mezzo affidabile e pratico.

Tuttavia, nonostante le sue qualità, il Gigante Carro presenta anche alcuni difetti significativi. La sua forma quadrupede lo rende vulnerabile a colpi ben piazzati. Inoltre, il suo tasso di rigenerazione è inferiore rispetto ad altri giganti, richiedendo un periodo più lungo per tornare in azione dopo un infortunio.

Queste pecche potrebbero essere abbastanza per definire il Gigante Carro il più scarso di tutti oppure no? Fateci sapere le vostre opinioni! Vi lasciamo con la nostra classifica dei nove giganti di Attack on Titan dal più scarso al più forte.