Attack on Titan: il gigante femminile di Annie in questo cosplay di Andrasta con trucco

Ci sono nove giganti speciali nel mondo de L'Attacco dei Giganti. Ognuno di questi ha una storia importante e un potere tramandato che poi scatena durante le varie battaglie, che siano esse contro gli umani o contro altri giganti. E ci sono diversi personaggi importanti che hanno usato questo potere dei discendenti di Ymir.

Annie Leonhart è uno dei personaggi chiave de L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, in particolar modo durante la prima fase della serie dove diventa l'epicentro di alcuni misteri e nuove scoperte. Nella trama, si rivela che Annie è uno dei Titani, esseri giganteschi che minacciano l'umanità all'interno delle mura.

Quello che distingue Annie è il suo ruolo come Gigante Femmina. Durante le prime stagioni della serie, il suo personaggio appare come un membro divisione di cadetti, partecipando alle esercitazioni. Tuttavia, nel momento clou, sceglie di unirsi alla Polizia Militare, staccandosi dai compagni storici. Soltanto nella seconda metà della prima stagione viene rivelato che Annie è la misteriosa Gigante Femmina che ha attaccato l'umanità e ha tentato di rapire Eren. Questa rivelazione getta un'ombra di ambiguità sul personaggio e genera una serie di domande riguardo ai suoi obiettivi e alle sue motivazioni.

Annie è un personaggio complesso che si distingue per la sua determinazione e la sua abilità nel combattimento. È estremamente abile nel corpo a corpo e possiede una tecnica di combattimento unica, che poi propone anche in versione gigante. Tecnica che ha usato anche Andrasta in questo cosplay di Annie Leonhart versione Gigante Femmina. Come visto in L'Attacco dei Giganti, ha sempre i soliti capelli biondi e il naso pronunciato, ma il corpo cambia completamente.

