Attack on Titan, quali sono i Giganti preferiti dai fan? La classifica di NHK

La serie televisiva di Attack on Titan per oltre 80 episodi ci ha portato innumerevoli colpi di scena. Oggi sappiamo che tra i numerosi Giganti ve ne sono un paio diversi dalla maggioranza e che nascondono altrettanti differenti poteri, ma quali sono tra questi i preferiti dai fan in Giappone?

Recentemente l'emittente televisiva NHK TV, la stessa che ospita da anni la trasmissione dell'adattamento anime del capolavoro di Hajime Isayama, ha chiesto agli spettatori del canale di votare alcuni punti della serie, come la migliore scena finora di Attack on Titan. Oltre a questo, dunque, NHK ha voluto capire quali fossero per la community nipponica i migliori Giganti introdotti dall'autore e la classifica potrebbe sorprendervi:

Il Gigante d'Attacco; Il Gigante Femmina; Il Gigante Colossale e il Gigante Martello (a pari punti); il Gigante Corazzato; Il Gigante Fondatore; Il Gigante Mascella; Il Gigante Bestia; Il Gigante Carro;

Curiosamente, i fan hanno votato alle prime due posizioni i design meno particolari, quantomeno rispetto ai più originali Gigante Bestia e Carro. E voi, invece, siete d'accordo con l'opinione degli spettatori giapponesi? Diteci la vostra personale classifica, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nuovo trailer del prossimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 Part 2.