Attack on Titan: un giocatore del Napoli diventa un Gigante nella fan art di Danilopè

La febbre da Attack on Titan ha fatto strage. La maggior parte degli appassionati di anime e manga ha seguito con attenzione la storia di Eren Jaeger fino agli ultimi risvolti che un tempo sarebbero stati imponderabili. Ora ci avviamo verso il finale della storia, con il prossimo mese in cui si giocherà il destino dell'umanità.

Ma c'è un altro gioco che ha tanti spettatori, il calcio. Giovedì è andata in scena l'Europa League con i suoi spareggi per l'accesso agli ottavi di finale e, tra le squadre italiane impegnate nell'edizione, c'è il Napoli, che si è ritrovato ad affrontare il Barcellona di Xavi. Alla fine della partita, l'illustratore Danilopè ha deciso di dedicare agli azzurri un ricordo della loro prestazione, concentrandosi su un giocatore in particolare che diventa un personaggio de L'Attacco dei Giganti.

Sul finale della partita, a causa di un fortuito scontro tra colpi di testa, Fabian Ruiz inizia a perdere sangue dal retro della testa. Usando quel momento, Danilopè incorona la prestazione magistrale del centrocampista napoletano per trasformarlo in un gigante, con delle scene che ricordano molto quelle della trasformazione di Eren. È la nascita del decimo gigante, il gigante di centrocampo?

La quarta stagione si avvia alla fine, ma con l'ultimo episodio di Attack on Titan 4 posticipato.