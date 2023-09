Attack on Titan: guida per principianti sulla trama dell'anime sui Giganti

Dal suo debutto nel 2013, Attack on Titan è diventato uno dei nomi più riconoscibili nel mezzo degli anime. Il franchise ha definito il genere shonen nel corso degli anni 2010 e, mentre il suo adattamento anime si avvicina sempre più alla stagione finale, l'hype attorno alla serie è ai massimi storici.

Molti anni prima degli eventi di Attack on Titan, una razza umanoide di mostri giganti mangiatori di uomini apparve misteriosamente sul pianeta, travolgendo anche le più grandi civiltà del mondo. Queste creature non mostrano segni di pensiero sviluppato e, per la maggior parte, sembrano operare con un unico obiettivo in mente: consumare gli esseri umani. Si conoscono poche informazioni su queste strane specie, quindi rimangono una minaccia esistenziale per gli umani sopravvissuti al loro assalto iniziale.

L’umanità si affrettò a sviluppare una difesa contro la loro incursione e furono in grado di creare tre muri circolari abbastanza grandi da respingere qualsiasi Gigante. Le Mura sono tutte alte cinquanta metri o più e racchiudono un'area abbastanza grande da ospitare milioni di cittadini. Questi tre costrutti – intitolati Wall Maria, Sina e Rose – costituiscono la spina dorsale della civiltà umana dopo l’apparizione dei Titani.

All'interno delle Mura, la vita umana è presieduta da un'unica entità: il Governo Reale. Guidato dai suoi monarchi, la famiglia Fritz, esso si formò ben prima che i Giganti rappresentassero una minaccia per il mondo, rendendoli l'ultima civiltà di lunga data conosciuta dall'umanità. La famiglia reale vive all'interno del muro più interno, Wall Sina.

A causa dei diffusi danni causati dai Titani, la stragrande maggioranza della storia andò perduta. In effetti, la documentazione storica di Attack on Titan contiene solo circa 100 anni di documentazione, lasciando poche informazioni o contesto riguardanti i primi incontri con i Giganti.

Poiché l'umanità non è più in guerra con se stessa, l'esercito del governo reale appare significativamente diverso da quello che esisteva prima di Titani. È diviso in tre rami separati: il Corpo di Guarnigione, la Polizia Militare e il Corpo di Ricerca, ciascuno dei quali è incaricato di una serie specifica di compiti, ma quest'ultimo ha sicuramente il compito più pericoloso.

Senza la protezione fornita dalle Mura, l'umanità è in gran parte indifesa quando si tratta di combattere i Giganti. Per la maggior parte, i Giganti non mostrano comportamenti sociali o tratti della personalità. Detto questo, sono stati documentati alcuni rari casi in cui un Gigante devia da questo schema, guadagnandosi l'etichetta di Gigante Anomalo, estremamente rari ma mettono in discussione la comprensione dell'umanità riguardo agli strani mostri.

L'umanità ha risieduto all'interno delle Mura per oltre 100 anni senza che nessun Gigante riuscisse a infiltrarsi nei loro confini, ma tutto questo cambia quando un enorme Gigante anomalo, il Gigante Colossale fa breccia nel Wall Maria, il muro più esterno.

Il protagonista di Attack on Titan, Eren Jaeger, è ancora un bambino quando inizia la serie. Suo padre, Grisha Jaeger, esercita la sua professione di medico e il giorno in cui il Titano Colossale attacca, parte dalla casa degli Jaeger per un viaggio di lavoro. Prima di andarsene, Grisha Jaeger promette a Eren che rivelerà il segreto nascosto nel seminterrato della loro famiglia, suggerendo che contiene alcune informazioni sulla vita fuori dalle Mura.