Attack on Titan, la guida per vederlo tutto: su quali piattaforme e con quale doppiaggio

Dopo un decennio d'emozioni, da qualche giorno è giunto a conclusione l'anime di Attack on Titan. Sono però ancora in molti quelli che non hanno guardato uno dei capolavori di questa generazione. Ecco dunque una guida per vedere Attack on Titan dall'inizio, su quali piattaforme e doppiato in lingua italiana.

Mentre Hajime Isayama si è rimesso al lavoro su una nuova storia di Attack on Titan, con l'ultimo episodio dell'anime sono stati adattati tutti i 139 capitoli della serie manga pubblicata tra il 2009 e il 2021 su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha. Ma dove è possibile recuperare tutti i 94 episodi della serie animata prodotta da WIT Studio per le prime tre stagioni e poi successivamente da Studio MAPPA?

Se intendete recuperare tutto Attack on Titan e in ordine, la prima piattaforma streaming che vi consigliamo è quella di Amazon. Su Prime Video sono disponibili alla visione le prime quattro stagioni di Attack on Titan, con sottotitoli in italiano e doppiaggio originale, oppure doppiate in italiano. Su questa piattaforma la serie non è conclusa, mancano infatti gli episodi Attack on Titan The Final Chapters 1 e 2.

Altra piattaforma streaming su cui poter recuperare Attack on Titan è Netflix. Qui, potrete recuperare i film Attack on Titan – Il film - Parte 1: L'arco e la freccia cremisi e Attack on Titan – Il film - Parte 2: Le ali della libertà che raccolgono la prima stagione della serie televisiva. È presente anche Attack on Titan – Il film - Parte 3: L'urlo del risveglio che racconta gli eventi della seconda stagione anime. Manca purtroppo il quarto film Attack on Titan: Chronicle, ma è presente la prima parte della Stagione 4 di Attack on Titan (episodi 60-75). Tutto il materiale presente è disponibile doppiato in italiano o con audio originale.

Attack on Titan è anche su Crunchyroll, l'unica piattaforma dove al momento è possibile recuperare Attack on Titan The Final Chapters 1 e 2. Le due puntate finali sono tuttavia disponibili unicamente sottotitolate. Su Crunchyroll Attack on Titan parte tuttavia dalla seconda stagione. È infatti purtroppo assente la prima stagione dell'anime di WIT Studio. In compenso, solamente sottotitolati in italiano, è possibile recuperare gli 8 OAD dell'anime di Attack on Titan.