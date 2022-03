Attack on Titan: Hajime Isayama non è mai stato così coinvolto nella produzione dell'anime

Le immense aspettative nutrite dagli appassionati nei confronti della Final Season di Attack on Titan si stanno rivelando confermate di settimana in settimana, grazie al grande lavoro fatto dallo studio MAPPA, e probabilmente all’attiva partecipazione e coinvolgimento dell’autore originale, Hajime Isayama, nella produzione.

Il ritmo con cui sta avanzando la narrazione è perfettamente in linea con quanto raccontato nel manga, e su questo punto si è soffermato a parlare il regista Yuichiro Hayashi, uno dei nomi più importanti coinvolti nel progetto. Oltre a interessanti rivelazioni sulle influenze del cinema hollywoodiano per alcune sequenze, Hayashi ha parlato di come Isayama, libero dagli impegni legati al manga, abbia contribuito in maniera preziosa fornendo al team dietro l’anime feedback e opinioni.

“Nella prima parte della quarta stagione stava lavorando al finale, e quindi era estremamente impegnato. Ma ora ha finito la serie. Quindi il feedback che ricevevamo era su un unico foglio A4, ora invece arriva su due fogli A4. Controlla ogni cosa con attenzione. Ci sono molti consigli per migliorare e anche “Oh, questo è fantastico” il che mi rende felice” così ha descritto l’ottima collaborazione con Isayama, il quale ha anche proposto agli animatori di inserire qualche simpatico riferimento e cameo segreti che hanno sorpreso i fan.