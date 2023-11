Attack on Titan: Hajime Isayama torna a disegnare Eren, ecco il nuovo disegno ufficiale

Senza spoiler, la serie anime di Attack on Titan è recentemente giunta al proprio termine. Gli spettatori dell'adattamento animato hanno potuto scoprire il destino di Eren Jaeger, Mikasa e Armin solo pochi giorni fa, ma il manga di Hajime Isayama è terminato tempo addietro, per cui i lettori dell'opera originale già conoscevano il finale.

Per fortuna, l'adattamento anime è stato molto fedele alla serie originale, per cui i fan sono rimasti molto entusiasti dell'ultimo episodio. Anche se l'epilogo ha scatenato alcune discussioni sul web, siamo senza dubbio di fronte al finale di uno degli anime che resterà nella storia.

Ovviamente, come poteva Hajime Isayama non celebrare questo momento con un'illustrazione per tutti i suoi fan che gli sono stati vicino negli anni. L'illustrazione in questione, pubblicata dalla pagina fan di Attack on Titan, vede al centro Eren Jaeger.

In questo sketch, visualizzabile in calce all'articolo, Eren indossa la stessa tuta che vediamo indossare da Mikasa e Armin dopo il salto temporale. In questo caso, il mangaka ha voluto illustrare un "what if" che mostrerebbe come sarebbe stato il protagonista se avesse seguito la strada dei suoi amici.

Nell'illustrazione, i lunghi capelli di Eren sono raccolti in uno chignon e, nonostante la sua tuta sia aggiornata con ogni tipo di tecnologia, fa ancora affidamento sulle sue lame per combattere. Noi abbiamo visto il finale di serie di Attack on Titan e ci siamo chiesti se fosse il migliore scenario possibile per terminare una serie di questo calibro. Non solo, la scena post-crediti di Attack on Titan potrebbe presagire un sequel.