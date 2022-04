Attack on Titan, Historia come una regina in questo cosplay di miruqi

La saga di Attack on Titan non si è ancora conclusa sul fronte televisivo. Studio MAPPA, cogliendo alla sprovvista la community, ha annunciato una parte 3 per la stagione finale, un'ultima tranche di episodi che andrà a chiudere le gesta di Eren, Armin e Mikasa una volta per tutte.

Stando all'attuale ritmo narrativo, inoltre, la parte 3 di Attack on Titan dovrebbe contare meno di 10 episodi, anche se il numero esatto di puntate lo scopriremo soltanto con le prime indiscrezioni attese durante le prossime settimane. Ad ogni modo, la community sta continuando a supportare al meglio delle proprie capacità il franchise soprattutto attraverso geniali manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di miruqi.

La talentuosa cosplayer, che vanta 171mila follower solo su instagram, ha colto l'occasione per proporre recentemente una straordinaria interpretazione di uno dei voli più noti dell'opera, Historia Reiss, attuale Regina delle Mura. Il suo lavoro, che potete ammirare a dovere in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dalla community, merito dell'estrema fedeltà al personaggio originale, con tanto di cura all'abbigliamento regale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Historia, vi piace?