Attack on Titan: l'immensa responsabilità della terza parte della Final Season

La conferma di una terza parte della Final Season per vedere l’attesa conclusione di Attack on Titan continua a far discutere, e tra le molte delusioni e critiche, alcuni fan si stanno chiedendo se lo studio d’animazione MAPPA potrebbe riuscire a rendere il finale in maniera più comprensibile e meno frastagliata.

Molti di voi ricorderanno sicuramente il caos generato dalle ultime tavole pubblicate da Isayama, sbrigative, poco chiare e con tante questioni lasciate in sospeso, e le successive aggiunte che hanno effettivamente dato un senso di conclusione definitivo alla storia di Eren Jaeger e degli altri personaggi principali. Considerato il tempo a disposizione dello studio MAPPA per confezionare la conclusione possiamo sperare in una sapiente e precisa gestione delle scene e delle informazioni che nel manga sono state espresse frammentariamente e in maniera eccessivamente rapida.

Per ora la quarta stagione si è rivelata uno dei punti più alti raggiunti dallo studio MAPPA, grazie al perfetto connubio tra standard produttivi elevati e rispetto del materiale originale, ed è proprio questo a far ben sperare per la realizzazione di un epilogo più chiaro e possibilmente scorrevole, senza ovviamente sconvolgere le scelte narrative di Isayama. Diteci le vostre opinioni a riguardo lasciando un commento qui sotto.