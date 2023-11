Attack on Titan: l'importante modifica al finale nel discorso tra Eren e Armin

L’attesissimo finale dell’anime di Attack on Titan ha colpito gli spettatori appassionati che da anni volevano scoprire come si sarebbe conclusa la drammatica storia di Eren Jaeger. Tra loro c’era chi già sapeva tutto, avendo letto il manga, e non tardato ha mostrare delle discrepanze tra le due versioni.

Come si nota nei post riportati in fondo alla pagina, in Attack on Titan Season Four The Final Chapters Special 2 sono presenti tre grandi cambiamenti che hanno colpito l’attenzione dei lettori più attenti.

Il primo riguarda parte della conversazione di Eren ed Armin in uno dei Sentieri, dato che nell’anime è stato dato molto più spazio alle emozioni provate da Armin nei confronti delle terribili azioni commesse dall’amico, e di come provi ancora affetto per una persona capace di macchiarsi di un vero e proprio genocidio. Armin ammette, però, di comprendere in parte Eren, e che anche lui per i crimini commessi finirà all’inferno, dove probabilmente si vedranno di nuovo. Una scelta coraggiosa da parte degli autori dell’anime, ma apprezzata da molti spettatori.

La seconda novità introdotta nell’anime è stata la sequenza dedicata al post-battaglia, in cui Levi, Armin, Gabi e Falco vengono mostrati mentre si occupano di costruire le basi del futuro di Marley, facendo divertire i bambini, e seminando piante e alberi. L’ultima aggiunta riguarda una scena toccante, in cui Eren e Mikasa tornano bambini come nel primo episodio della serie. Un ricordo della ragazza prima di distinguere la realtà e osservare la lapide di Eren sotto l’albero che anni dopo darà inizio ad un nuovo ciclo.

Ricordiamo infine che nell’anime di Attack on Titan è presente un riferimento a Shindler’s List, acclamato film di Steven Spielberg, e vi lasciamo al videogioco di Attack on Titan che vorremmo.