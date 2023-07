Attack on Titan: un'incredibile scultura di sabbia in attesa del gran finale dell'anime

L’ultimo appuntamento con l’anime di Attack on Titan è fissato per autunno 2023, e aspettando questa epica conclusione, di una delle serie più apprezzate e fonte di discussione dell’ultima decade, un appassionato della storia di Eren Jaeger e compagni ha realizzato un’incredibile scultura di sabbia dedicata a tre grandi personaggi.

Con l’avanzare della trama Hajime Isayama ha reso la sua opera sempre più oscura, con scelte morali altamente discutibili prese da alcuni dei protagonisti, e con una vera e propria guerra scoppiata tra la nazione di Marley e l’isola di Paradis, abitata dai figli di Ymir. Ora Eren Jager è intenzionato a sterminare il resto del mondo per garantire la libertà ai suoi simili, e lo sta facendo al fianco di migliaia di Giganti Colossali, inarrestabili macchine di distruzione, e con una forma a dir poco mostruosa in grado di sovrastarli di diversi metri.

Mikasa, Armin e i loro compagni dell’Armata Ricognitiva si stanno organizzando per cercare di fermare il loro vecchio amico. Una sfida estrema, che pone nelle loro mani il destino del mondo. Aspettando di scoprire come evolverà una situazione così drammatica, il fan Toshihiko Hosaka ha mostrato le sue impressionanti capacità artistiche realizzando la splendida scultura che potete vedere nel post in calce.

Sullo sfondo si erge il Gigante Colossale, prima minaccia apparsa nella serie, pronto a distruggere il Wall Maria, mentre in primo piano, da una fitta coltre di nubi emergono il Gigante Corazzato, Reiner Braun, e Mikasa sulle sue spalle. Un omaggio mastodontico e molto originale al pericoloso universo di Attack on Titan. Diteci cosa ve ne pare nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alla storia del conflitto Eldia-Marley, e alla nostra recensione di Attack on Titan: The Final Chapters 1.