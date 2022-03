Attack on Titan: l'incubo del Gigante Bestia, Levi, nella figure di LC Studio

Nonostante la saga di Attack on Titan si sia nel tempo rafforzata a livello narrativo grazie al tema della politica, la componente dell'azione è sempre rimasta forte e presente in tutto il franchise. Proprio la parte più dinamica è riassunta nella figura di Levi, talentuoso combattente del Corpo di Ricerca.

Che Levi sia il personaggio più forte della serie è un dato di fatto, solo lui è infatti riuscito a sconfiggere innumerevoli titani nonché interamente da solo uno dei 9 giganti speciali. Inoltre, il Capitano è anche uno degli idoli della community, uno di quei personaggi più omaggiati con cosplay ed originali interpretazioni.

Non c'è da stupirsi che parte del merchandising ufficiale ruoti attorno alla sua figura. A tal proposito, infatti, LC Studio ha realizzato un modellino in scala originale, fortemente spoiler della parte 1, dedicato proprio al Capitano Levi subito dopo aver decapitato il Gigante Bestia in uno scontro diretto con Zeke. La figure in questione è già preordinabile sul sito ufficiale al costo totale di 450 euro, di cui 150 da scalare al momento dell'ordinazione. La consegna si farà attendere dal momento che lo studio ha previsto le spedizioni intorno al terzo e quarto quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta curata da LC Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.