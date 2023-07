Attack on Titan: un'inedita illustrazione trasforma Eren in pirata!

Con l'attesissimo arrivo del finale della serie di Attack on Titan a fine 2023, tutto ciò che riguarda l'opera di Isayama è in hype e proprio qualche giorno fa la pagina ufficiale di Aot Wiki ha rilasciato una nuova illustrazione che ha infiammato i fan.

Si tratta di Eren Jaeger in versione pirata. Giacca lunga, panciotto rosso, camicia bianca e un teschio dorato che svetta sul tricorno: il nostro protagonista sembra essere uscito dai Pirati dei Caraibi. Ovviamente questa concept art non ha nulla a che fare con l'anime, ma è una skin che ritroveremo nel gioco mobile Attack on Titan: Brave Order, rilasciato in Giappone l'11 febbraio 2022, disponibile per iOS e Android.

Con lo studio MAPPA in pieno lavoro per la realizzazione della stagione finale, iniziata a marzo e che si concluderà, salvo rinvii, nell'autunno del 2023, quest'illustrazione è un piacevole modo di ingannare l'attesa. Tutti gli episodi dell'anime dell'Attacco dei Giganti sono disponibili in streaming su Crunchyroll e, se ancora non li avete visti, è il momento di recuperarli, così da godersi il finale in "live".

A voi piace questa versione di Eren? Avete giocato ad Attack on Titan: Brave Order? Fatecelo sapere con un commento.