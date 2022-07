Attack on Titan: quanto ha influito il finale sul valore complessivo della serie?

Gli ultimi capitoli di Attack on Titan sono stati immediatamente recepiti come sbrigativi e inconcludenti sotto diversi punti di vista. Critiche alle quali il mangaka, Hajime Isayama, ha cercato di rispondere con delle tavole aggiuntive. Un palliativo che col passare del tempo ha portato nuovamente a discutere su un finale così controverso.

Attraverso il post che potete leggere in calce alla notizia, un utente ha chiesto ai fan della serie se, nonostante quel finale, Attack on Titan potesse essere ancora considerato un capolavoro. Le risposte sono state molteplici, e per quanto molti abbiano voluto ribadire e sottolineare le decisioni discutibili delle vicende finali, in sostanza la stragrande maggioranza della community considera l’opera di Hajime Isayama come un vero capolavoro.

Dai commenti emerge la difficoltà nel trascurare tutta la storia precedente agli ultimi due capitoli, ad un world building intrigante sin da subito, e all'evoluzione di alcuni dei personaggi principali durante un difficile e tortuoso percorso che li ha poi condotti verso un finale drammatico e significativo.

