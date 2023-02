Attack on Titan invade Shibuya: il poster per la Final Season - Parte 3

Il conto alla rovescia per l'esordio di Attack on Titan Final Season Parte 3 è già cominciato in Giappone. Shibuya, famoso quartiere di Tokyo, è stata invasa dai titani. Ecco l'incredibile campagna pubblicitaria per il finale della serie animata prodotta da Studio MAPPA.

Il primo episodio di Attack on Titan Final Season Parte 3 durerà quasi quanto un film e debutterà a marzo. Mancano dunque pochissimi giorni all'inizio del gran finale dell'adattamento animato tratto dall'opera di Hajime Isayama.

Per aumentare l'hype del pubblico a Shibuya è cominciata una favolosa campagna promozionale. Tra le stare del quartiere della capitale nipponica sono stati individuati enormi cartelloni pubblicitari che riprendono alcune delle scene chiave del Conclusion Arc andato in onda nella prima parte della Stagione Finale dell'anime di Attack on Titan.

Come se ciò non bastasse, a pochi giorni dall'uscita lo staff di Studio MAPPA ha pubblicato l'ultima locandina promozionale di Attack on Titan Final Season Parte 3. In questo artwork possiamo vedere il Titano Fondatore minacciare un edificio moderno e Mikasa, Armin e Levi pronti a combatterlo. Riuscirà questo trio a fermare l'ex alleato, oppure Eren riuscirà nella sua folle missione? Vi salutiamo lasciandovi a uno speciale dietro le quinte della produzione dell'anime di Attack on Titan.