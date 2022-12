Attack on Titan: Isayama e il Marvel Cinematic Universe, cosa ne pensa l'autore?

Dal 2008 ad oggi il Marvel Cinematic Universe ha rivoluzionato il modo di fare cinecomic, donando ai supereroi un posto di rilievo nel cinema di Hollywood. Tale popolarità ha raggiunto anche artisti coinvolti in altri settori dell’intrattenimento, come Hajime Isayama autore di Attack on Titan che però non sembra essere molto legato all’MCU.

Nel corso dell’Anime NYC 2022 gli appassionati della serie hanno avuto l’opportunità di chiedere al mangaka le domande e curiosità più disparate. Oltre ai numerosi approfondimenti relativi ad Attack on Titan, come l’influenza che l’anime ha avuto sulla produzione del manga da un certo momento in poi, Isayama ha parlato delle sue serie e programmi preferiti, e Marvel non risulta essere tra questi.

“Sono abbonato a molti servizi di streaming. Ho trascorso molto tempo a vedere molti prodotti su Disney+, ma onestamente, la Marvel ha iniziato a stancarmi. Penso di aver visto il primo episodio di She Hulk. Passo molto tempo sui diversi servizi in streaming, guardando ciò che mi attira”, così ha commentato il mangaka, rivelando successivamente di aver particolarmente apprezzato Barry, e di essere un appassionato di Game of Thrones da prima che diventasse un fenomeno mondiale.

Cosa ne pensate delle opinioni di Isayama sul Marvel Cinematic Universe? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ricordiamo che durante l’evento l’autore ha svelato chi è il suo personaggio preferito di Attack on Titan.