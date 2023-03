Attack on Titan: Isayama torna a disegnare, ecco Eren con un design inedito

L’evoluzione degli eventi tra la terza e quarta stagione dell’anime di Attack on Titan ha portato ad una sempre più marcata separazione tra Eren Jaeger e i suoi compagni. Tale allontanamento non ha mai permesso ai lettori di vedere Eren con la nuova uniforme del gruppo, mancanza alla quale ha voluto rimediare Isayama in persona.

Visti gli ultimi sviluppi dell’anime, Eren è ormai determinato a seminare distruzione e morte per rendere liberi i figli di Ymir,e prosegue la sua tremenda e sanguinosa marcia apparentemente senza provare emozioni. L’obiettivo di Armin, Mikasa e degli altri è ora tentare di fermare in ogni modo l’avanzata dei Giganti Colossali guidati dal vecchio amico, ma come sarebbero andate le cose se di fronte ad una minaccia del genere Eren fosse stato dalla loro parte?

A questa domanda sembra aver voluto rispondere proprio il maestro Isayama, attraverso l’illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina. Rappresentano col suo solito taglio di capelli, più lunghi rispetto alla prima parte della storia e legati, Eren appare ricoperto di armamenti, gadget e imbracature necessarie per usufruire al meglio del dispositivo di manovra tridimensionale. Un design incredibilmente dettagliato e che molti lettori e appassionati richiedevano da molto tempo.

E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere questa versione di Eren sul campo di battaglia contro i Giganti? Ditecelo, come di consueto, con un commento qui sotto. Per concludere, ricordiamo che Isayama ha rivelato altri dettagli sulla serie in un’intervista con la voce americana di Eren, e vi lasciamo alla nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters 1.