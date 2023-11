Attack on Titan: Jean e Connie in QUELLA scena, ma a interpretarli ci sono i doppiatori

Attack on Titan è ufficialmente giunto al termine. L'episodio finale ha fatto commuovere e riflettere non solo tutti gli spettatori, ma anche i suoi doppiatori! Questa serie epocale ci ha accompagnato per un intero decennio e, allo stesso modo, anche i suoi interpreti sono stati al fianco di quest'anime per tutto questo tempo.

In quest'episodio abbiamo visto i ragazzi del Corpo di Ricerca combattere nella guerra più attesa di sempre, ossia quella contro il Gigante Fondatore. In questo caso, stiamo parlando del nuovo Fondatore, Eren Jaeger. Per fortuna, tutti i ragazzi sono riusciti a sopravvivere a questa dura battaglia.

Questo significa che anche gli amici di lunga data, Jean e Connie, sono sopravvissuti a quest'intensa lotta. I fan non potevano essere più felici di così, e anche i loro rispettivi doppiatori, Kisho Taniyama e Hiro Shimono, hanno voluto festeggiare a loro modo.

I due doppiatori hanno ricreato uno dei momenti più iconici di quest'ultimo episodio, ossia la scena in cui i due ragazzi hanno pensato che si sarebbero presto trasformati in Giganti e hanno accettato il loro destino. E' possibile vedere il confronto con le immagini in calce all'articolo.

Anche un'altra doppiatrice ha reagito al finale di Attack on Titan, questa volta lasciandosi andare ad un pianto liberatorio e consolata sai suoi colleghi; il video in questione ha fatto il giro del web. Chiusa questa parentesi, qual è stata la miglior stagione de L'Attacco dei Giganti? Ecco la nostra classifica dalla peggiore alla miglior stagione anime di Attack on Titan.