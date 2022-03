Attack on Titan, un leak conferma a che capitolo si concluderà la stagione finale

Con l'inizio di marzo, significa che manca solo un mese alla fine di Attack on Titan 4, quella che deve essere l'ultima stagione di un anime che ha conquistato il mondo intero negli ultimi dieci anni. Con 12 episodi programmati già da tempo, questa seconda parte dell'ultima stagione si concluderà ad aprile.

Infatti Attack on Titan 4x28 verrà trasmesso il 3 aprile 2022 con una chiusura che però non sarà completa. Le tempistiche infatti non permettono a Studio MAPPA di trasporre l'intera storia del manga e non da poco tempo si vocifera anche di un film. Sarà vero?

Con le ultime informazioni trapelate e i titoli dei prossimi episodi, Spytrue, un famoso leaker attivo su Twitter e su altri canali, ha confermato che l'ultimo episodio di Attack on Titan adatterà il capitolo 130. Mancherebbero quindi ben nove capitoli, più parte del 123 e il finale speciale del tankobon per poter dire chiusa la storia di Eren Jaeger.

A questo punto, l'ipotesi del film di Attack on Titan prende sempre più forma, a meno che la produzione non tiri fuori una terza parte dell'ultima stagione con altri 6 o 7 episodi aggiuntivi. Quale formato preferireste per la conclusione di questo epico racconto nato dalla mente di Hajime Isayama?