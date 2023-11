Attack on Titan, Levi e l'amore materno: due dettagli che potrebbero esservi sfuggiti

Il finale dell'anime di Attack on Titan è ancora fresco e gli spunti di riflessione sulla serie di Hajime Isayama sono numerosi. Tra i protagonisti dell'opera Levi Ackerman è uno dei più popolari nel fandom, ma due dettagli sulla sua persona potrebbero esservi sfuggiti. Dietro la facciata da duro si nasconde un 'mammone'.

Attenti, poiché d'ora in avanti troverei alcuni spoiler su Attack on Titan. Levi ci viene presentato come il "soldato più forte dell'umanità", capitano della squadra operazioni speciale dell'Armata Ricognitiva e tra gli uomini più fidati del Comandante Erwin Smith. Spesso scontroso, lascia trasparire le sue emozioni solamente di rado. Levi parla in modo schietto, il più delle volte rivolgendosi in malo modo. Inoltre, è un maniaco delle pulizie, anche se sono in pochi ad aver realmente compreso la verità dietro questa sua caratteristica.

Il passato di Levi è uno tra i momenti più bui di Attack on Titan. L'eroe dell'umanità, che nell'ultima parte dell'anime è riuscito a mantenere la promessa fatta a Erwin, è il figlio di Kuchel Ackerman, sorella di Kenny che lavorava nel bordello della città sotterranea. Tempo dopo la nascita di Levi, Kuchel morì a causa di una malattia non meglio specificata, forse provocata dalle scarse condizioni igeniche. In queste scene dal passato vediamo un Levi malnutrito, spaventato nell'oscurità e nella sporcizia al fianco della madre malata. È proprio a causa di questo trauma infantile che in età adulta è diventato un patito delle pulizie.

Il segreto delle mani di Levi in Attack on Titan non è l'unico sul personaggio. Lo vediamo indossare sempre un particolare bavero. Questo, in realtà, è una parte del vestito indossato dalla madre. Il piccolo Levi ne ha tagliato un pezzo, che tiene sempre con sé per non dimenticare mai colei che diede la sua vita per lui. E voi avevate notato queste due caratteristiche di Levi che simboleggiano il suo forte amore materno?