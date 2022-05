Attack on Titan: Levi ed Erwin come la Pietà di Gesù in questa splendida fanart

L'Attacco dei Giganti ha visto, durante la sua terza stagione, alcuni dei momenti topici della serie. La battaglia di Shiganshina è stata costellata di piccoli eventi estremamente epici e importanti, come la carica di Erwin Smith a cavallo insieme ai suoi commilitoni suicidi. Quel corpo, uscito martoriato, è stato poi preso da Levi Ackerman.

È stata una dura decisione poi quella di non dare il siero di trasformazione in gigante a Erwin. Con la scelta di darlo ad Armin, è inevitabilmente cambiata tutta la storia de L'Attacco dei Giganti, con buona pace di Levi che ha dovuto tenersi sulle mani il sangue di un altro caro amico, l'ennesimo ad aver perso la vita durante questa caccia ai giganti.

L'utente Princepsed ha deciso di ricordare quella scena de L'Attacco dei Giganti con una fan art, ma sfruttando un riferimento artistico molto importante per commemorare davvero con solennità quel momento. Nell'immagine in basso, Levi Ackerman regge tra le mani un Erwin morente con una vistosa ferita nel costato, proprio come nel quadro della Pietà di William-Adolphe Bouguereau, pittore francese che immortalò questa scena nel 1800.

Levi è come la Madonna che regge Gesù in questa fan art scura e triste ma di certo molto potente e senza fronzoli. E per ricordare l'ex comandante, non perdetevi questo cosplay di Erwin Smith.