Attack on Titan: Levi è il miglior guerriero dell'umanità in questa incredibile statua

Gli artisti di Hertz Studio sono riusciti a ricreare sotto forma di statua da collezione una delle sequenze più spettacolari della terza stagione di Attack on Titan, con protagonista l’importante Capitano Levi, mentre da prova delle sue straordinarie capacità contro l’inquietante Gigante Bestia. Vediamo nel dettaglio il lavoro dello studio.

Alta circa 70 centimetri, la statua realizzata dagli artisti di Hertz Studio restituisce il dinamismo e la spettacolarità degli attacchi devastanti del capitano Levi, raffigurato con un’espressione decisa e furiosa, caratterizzata dal sangue attorno agli occhi.

Mentre Zeke prova a difendersi e a colpire il soldato, Levi riesce a tagliarli il braccio sinistro in più punti, staccandolo dal corpo del gigante, per poi cambiare traiettoria e concentrarsi sugli occhi, e puntare al punto debole sulla nuca. I rapidi spostamenti e l’elegante coreografia compiuta in volo da Levi vengono rappresentati con concentriche linee d’aria, interrotte solo dagli edifici e dalle mura che fanno da base a tutta la figure, dove si nota anche il logo della serie.

La scena, portata su schermo in maniera impeccabile dagli artisti di Wit Studio nell’episodio 17 della terza stagione, resta una delle più memorabili dell’opera, e mostra quanto Levi sia stato in passato il combattente migliore dell’umanità per la lotta ai Giganti, rapido, feroce, e inarrestabile. La statua arriverà sul mercato nella seconda metà del 2024, ma sono già partiti i preordini al prezzo di 850 euro.

Prima di salutarci, ricordiamo che nella quarta stagione di Attack on Titan è presente un riferimento ad un videogioco molto famoso, incentrato sulla guerra, e vi lasciamo alle migliori scene dell’anime.