Attack on Titan, Levi e Mikasa ottengono un'action figure: ecco il costo da capogiro

Attack on Titan è ufficialmente finito e i fan non potevano essere più felici di così. Il Corpo di Ricerca ha sconfitto la sua minaccia più grande, in un epilogo decisamente agrodolce. Tuttavia, la community non finirà mai di apprezzare questa serie epocale e un'action figure speciale si appresta a celebrare il termine di quest'opera.

Nelle ultime ore, infatti, è spuntata la notizia che LC Studio ha in programma di rilasciare un'action figure speciale dedicata a due dei migliori combattenti di Attack on Titan. Stiamo parlando di Mikasa e Levi Ackerman, provenienti dalla stessa stirpe e legati dal medesimo destino.

Nell'action figure in questione, i due personaggi lottano insieme contro il Gigante Fondatore. Attenzione, perché il prezzo è da capogiro. Parliamo infatti di 690 $, ossia circa 650 euro. Un costo sicuramente alto, ma che in effetti vede due figure in una sola.

Nel caso foste interessati, sono presenti altri due tipi di figure: Mikasa e Levi Ackerman da soli, con il costo di 560 $, dunque circa 500 euro, e solo il Gigante Fondatore, o per meglio dire solo la sua testa, al prezzo di 230 $. Tutti i pezzi sono preordinabili su questo sito, disponibili alla vostra visione.

Allora, cosa ne pensate di questi pezzi? Hanno catturato la vostra attenzione oppure pensate che i prezzi siano troppo alti? Vi lasciamo con questa classifica delle opening più belle di Attack on Titan, dalla peggiore alla migliore. Ovviamente, fateci sapere tutte le vostre impressioni!