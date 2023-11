Attack on Titan: Levi onora tre capitani e amici nella figure di Chikara Studio

L’anime di Attack on Titan si è concluso. Nell’arco di dieci anni, 94 episodi e un passaggio tra due studi di animazione, la storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni dell’Armata Ricognitiva si è chiusa. In un finale ricco di emozioni, Levi è stato protagonista di una scena toccante, immortalata in una nuova figure.

Dopo la conclusione della feroce battaglia contro il Rumbling, ed Eren in persona, condotta dai migliori combattenti dell’armata, il cocente fumo dei giganti ha invaso parte della nazione, lasciando tutti profondamente scossi ed esausti, finalmente liberi di riposarsi. In un momento quasi onirico, il capitano Levi, profondamente ferito dagli scontri precedenti, rivolge il saluto militare a tutti i compagni persi in battaglia, tra cui spiccano Mike Zacharias ed Erwin Smith, a cui deve la sua carriera militare, e la sua cara amica Hanji Zoe.

Levi rende onore ai soldati caduti anche nella figure targata Chikara Studio, di cui trovate qualche immagine in fondo alla pagina. Seduto con la schiena poggiata su una roccia ancora investita dalla polvere e dal fumo dello scontro, Levi è ritratto mentre esegue il saluto militare, e alle sue spalle si ergono gli spiriti dei tre grandi compagni che l’hanno aiutato a migliorare come persona e capitano.

Disponibile in tre versioni, senza spiriti, con gli spiriti, e con gli spiriti molto più dettagliati e colorati, la figure arriverà sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, e si può già prenotare ad un prezzo che oscilla tra i 250, per la versione standard, e i 360 euro per la Deluxe +. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per finire, ricordiamo che il finale dell’anime ha una scena post-credit, e vi lasciamo a tutte le morti dell’ultimo episodio di Attack on Titan.