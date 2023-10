Attack on Titan: MAPPA lancia il countdown per il gran finale, ecco la nuova visual

L’adattamento anime di Attack on Titan si avvicina alla sua conclusione con l’uscita di Final Chapters 2 fissata al 4 novembre 2023, e per rendere l’attesa meno pesante lo staff dello studio MAPPA ha pubblicato una nuova key visual lanciando il conto alla rovescia ufficiale per il gran finale.

Il Rumbling avviato dall’ormai mostruoso e inarrestabile Eren Jaeger, e l’intervento tempestivo dell’Armata Ricognitiva, costituita da molti dei suoi vecchi amici, segneranno l’epica conclusione dell’opera di Hajime Isayama, molto discussa e al centro di numerose polemiche all’epoca dell’uscita del capitolo 139. Per accompagnare gli appassionati verso l’ultima puntata, MAPPA ha diffuso la key visual che potete vedere in fondo alla pagina.

Uno dei Sentieri fa da sfondo ad un’immagine piuttosto inquietante, dove vengono ritratti la giovane Ymir ed Eren da bambino, con gli occhi oscurati, mentre alzano rispettivamente il pollice e la mano per formare un 10, come i giorni che mancano all’uscita dell’episodio. Ovviamente, per chi non ha seguito l’anime la visual rappresenta un grande spoiler, e sottolinea il legame nato tra Ymir e il protagonista, centrale nell’ultima parte della serie. Non è stato specificato se nei prossimi giorni arriveranno altre illustrazioni del genere per segnare l’avvicinarsi dell’episodio, però possiamo sicuramente aspettarci un trattamento del genere da parte dello studio MAPPA.

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che è stato anche annunciato un evento online per la conclusione dell’anime, e vi lasciamo alle strazianti dichiarazioni di Eren Jaeger.