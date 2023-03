Attack on Titan: MAPPA migliora ancora, l'incredibile qualità del nuovo episodio

A quasi un anno di distanza dall’ultimo episodio della seconda parte della Final Season, lo studio d’animazione MAPPA è tornato con una nuova puntata, intitolata Attack on Titan The Final Chapters Special 1, mostrando ancora una volta di essere tra i migliori del settore, per qualità produttiva e animazioni sempre più spettacolari.

Dalla durata di un’ora, l’episodio è stato suddiviso in due grandi capitoli, il Rumbling e i Peccatori, concentrandosi prima sull’avanzata dei Giganti Colossali guidati da Eren stesso verso le coste della nazione di Marley, e poi sull’approfondimento di alcune delle parentesi più violente e pesanti vissute dai membri rimasti dell’Armata Ricognitiva. Giunti nei cieli del Forte Salta, i protagonisti, ora sotto il comando di Armin per l’eroico sacrificio di Hange, si lanciano immediatamente nella mischia, dando prova dello straordinario livello raggiunto dagli artisti di MAPPA.

Ripercorrendo i migliori momenti dell’episodio, la pagina @AttackOnFans, ha proposto la clip che trovate in calce, dove Armin, Reiner, Mikasa e gli altri si lanciano, dall’aereo pilotato da Onyankopon, verso l’enorme e mostruosa forma raggiunta da Eren. Tra le gigantesche vertebre e ossa, MAPPA è riuscito a rappresentare alcune delle sequenze più fluide mantenendo un’elevata qualità, notabile soprattutto negli effetti della trasformazione di Reiner, nel primo attacco del Gigante Bestia, e nelle manovre effettuate dai protagonisti tramite gli appositivi dispositivi di movimento.

E voi cosa ne pensate? Siete rimasti colpiti dalla qualità produttiva raggiunta da MAPPA? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che la terza parte sta facendo discutere i fan su una questione morale, e vi lasciamo alla nostra recensione di Attack on Titan Final Season The Final Chapters Special 1.