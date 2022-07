Attack on Titan: MAPPA parla dell'evoluzione della CG nella serie

La terza parte della Final Season di Attack on Titan si farà attendere ancora per un po’, considerato che l’ultimo annuncio riguardava un generico 2023 per la chiusura della drammatica storia di Eren e dei suoi compagni. Nel corso degli anni la serie è evoluta, adottando anche nuove tecnologie, di cui si è discusso durante il Japan Expo 2022.

Nel corso dell’evento Shuhei Yabuta, regista 3D della serie,Hiroshi Seko, adattatore e sceneggiatore dell’anime basato sul manga di Hajime Isayama, e Manabu Otsuka, specialista della CG, hanno discusso delle sfide affrontare durante la produzione, riguardanti anche la scelta di adottare le animazioni 3D, allontanandosi dallo stile delle prime tre stagioni prodotte da Wit Studio.

“Ero nervoso quando ho saputo dell’abbandono di Wit Studio, ma mi sono sentito rassicurato quando ho sentito che il progetto sarebbe passato a MAPPA” così ha avviato la discussione Otsuka, proseguendo: “Inzialmente non ero interessato a convertire i Giganti in CGI, ma Tetsuro Araki (ex regista della serie) mi ha permesso di lavorarci su. Nella terza parte, ci sono molti più Giganti, quindi dobbiamo puntare ad una CGI più stabile, e ci riusciremo, grazie ad un team di grande talento.”

Per finire ricordiamo che lo staff ha rivelato il nome della nuova forma di Eren, e vi lasciamo ad uan splendida fanart di Attack on Titan.