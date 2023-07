Attack on Titan: la marcia del Gigante Colossale nella figure di Giant Studio

Anche l’anime di Attack on Titan sta per concludersi con l’epico finale prodotto dallo studio MAPPA in arrivo nella stagione autunnale. La storia di Eren Jaeger e compagni finirà con un lungo episodio, e in attesa di scoprire cosa accadrà Giant Studio ha presentato una nuova figure da collezione con palesi richiami al finale.

Dopotutto Eren Jaeger, divenuto ormai un mostro egoista e sempre più deciso a perseguire un obiettivo orribile, distruggere il resto del mondo per lasciar vivere in libertà i figli di Ymir, è alla guida di un esercito di Giganti Colossali pronti a devastare ogni cosa. Ed è proprio ad uno di questi giganti, tutti molto simili tra loro, che gli artisti di Giant Studio hanno voluto dedicare la figure che potete vedere in fondo alla pagina.

Disponibile in due versioni, la normale alta 40 centimetri e la grande alta 63 centimetri, la figure poggia su una base circolare dove appare il logo della serie e diversi edifici distrutti dalla marcia dei Giganti Colossali. Il gigante sembra ben realizzato, con ottimi dettagli ai quali si aggiungono una buona resa della muscolatura e del fumo che circonda i suoi arti e fuoriesce anche dalla bocca.

Un omaggio alle creature più pericolose del gran finale della serie, in arrivo sul mercato tra l’ultimo trimestre del 2023 e i primi mesi del 2024. La figure è già prenotabile, rispettivamente a 335 euro per la versione normale e a 535 per la versione più grande. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per finire, ricordiamo che Isayama voleva concludere la serie in meno di 5 volumi, e vi lasciamo all’ultimo trailer del gran finale di Attack on Titan.