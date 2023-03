Attack on Titan: i mattoncini LEGO feriscono i Giganti Colossali nella nuova illustrazione

Il 3 marzo 2023 debutterà la terza parte della Final Season di Attack on Titan e per promuovere il ritorno della serie, alcuni artisti coinvolti nella produzione si sono cimentati in simpatiche illustrazioni per il conto alla rovescia. Dopo un artwork dedicato a Onyankopon, è arrivato il momento di affrontare la minaccia del Rumbling.

Mancano davvero poche ore all’inizio della fine, e in attesa di scoprire le devastanti conseguenze della Marcia dei Giganti Colossali guidata dal mostruoso Eren Jaeger, Takuma Kaneko, uno degli animatori 3DCG coinvolti nella produzione, ha voluto immaginare come finirebbe se i Giganti si trovassero di fronte a delle simpatiche trappole targate LEGO.

Nell’illustrazione, presente in fondo alla pagina, si notano cinque Giganti Colossali che cercano di sbarazzarsi di centinaia di mattoncini colorati LEGO, in grado di infliggere un dolore allucinante persino a loro. Una rappresentazione simpatica di un’improbabile disfatta del Rumbling, per sdrammatizzare i momenti drammatici che vedremo a schermo molto presto, e che porteranno verso la frenetica sequenza di scontri finali, e a confronti tra alcuni personaggi centrali nel corso dell’intera storia.

E voi cosa ne pensate di questo artwork per il conto alla rovescia della terza parte? Fatecelo sapere, come di consueto, nella sezione commenti. Per finire, ecco l’ultima illustrazione per il count down, dedicata a Hanji Zoe e al Capitano Levi, e vi lasciamo alle congetture relative a quanto materiale verrà adattato nel primo cour di episodi della Final Season.