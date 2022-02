Attack On Titan mette in discussione i Big Three, ha ancora senso parlarne?

In passato, i fan degli anime sapevano bene a cosa ci si riferiva con l'espressione Big Three senza doverlo neanche mettere in dubbio. Mentre il medium ha continuato la sua ascesa globale, gli shonen hanno continuato a dominare le vendite, e tre serie in particolare hanno brillato sopra le altre: ONE PIECE, Naruto e Bleach.

Negli ultimi anni, il fandom ha ripreso l'eredità dei Big Three per vedere come stavano resistendo dopo tutto questo tempo. Quindi, ovviamente, non ci si sorprende che il dibattito sia diventato virale. Ha ancora senso prendere in considerazione i Big Three?

Questa volta, il dibattito si è svolto grazie a una serie specifica. La quarta stagione di Attack on Titan ha portato i fan a voler inserire la serie tra i Big Three, ma come potete vedere più sotto, il fandom nel suo complesso non è del tutto convinto.

Per coloro che non conoscono i Big Three, il titolo si riferisce a tre specifiche serie manga della metà degli anni 2000. ONE PIECE, Naruto e Bleach costituiscono i Big Three e lo fanno ancora dopo tutti questi anni. Il soprannome è stato dato quando ognuno di questi manga ha costantemente duellato a forza di vendite su vendite, e il loro crescente appeal globale li ha messi sotto i riflettori.

Nel corso degli anni, queste tre serie hanno visto la loro popolarità andare su e giù o addirittura svanire dopo il loro finale. Bleach è finito anni fa, Naruto sta vivendo il suo sequel, mentre ONE PIECE sta ancora andando avanti.

Altri hanno proposto dei nuovi trii per ereditare il titolo di Big Three con una concezione più moderna, ma Shonen Jump non ha avuto così tante serie degne di tale nome dal 2000 in poi. Ma come potete vedere più sotto, serie più recenti come Attack on Titan e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fanno discutere i fan su una revisione dei Big Three.

Qual è invece la vostra opinione sui Big Three degli anime? Pensate che il roster possa cambiare di anno in anno? O dovrebbe immortalare il periodo d'oro di Shonen Jump? Cosa ne pensate invece dell'ultima stagione di Attack On Titan? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete guarda gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.