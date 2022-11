Attack on Titan: i migliori scontri della serie animati da un fan conquistano i social

Attack on Titan è una serie ricca di scontri memorabili, ma pochi hanno saputo conquistare il plauso dei lettori e degli spettaori come Levi contro il Gigante Bestia, ed Eren trasformato nel Gigante d’Attacco contro il Gigante Corazzato. Per questo un appassionato ha cercato di ricreali col suo stile in un video diventato virale sui social.

In attesa di vedere come lo studio MAPPA concluderà la trasposizione dell’opera di Hajime Isayama, con la terza parte della Final Season in uscita nel 2023, l’artista Tonie Tran ha condiviso su Instagram il breve ma spettacolare video che potete vedere in fondo alla pagina.

In appena dieci secondi il fan è riuscito a restituire tutta la dinamicità dei due combattimenti sopracitati, con delle rapide transizioni e il risalto di colori capaci di rendere il video ancora più originale, come il rosso acceso del sangue o il giallo di quando Eren si trasforma, prima di fronteggiare gli altri Giganti Mutaforma.

Come specificato dall’autore stesso, il video ha richiesto molto lavoro e si è rivelato un ottimo esercizio per comprendere meglio come rappresentare l’anatomia in maniera realistica. E voi cosa ne pensate di questo omaggio a due delle battaglie più spettacolari della serie? Ditecelo nella sezione commenti. Vi lasciamo al disegno di Eren che Isayama ha dedicato alla Francia, e al nostro speciale dedicato ai personaggi più controversi di Attack on Titan.