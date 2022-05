Attack on Titan: Mikasa affronta il Gigante Corazzato nella figure dello studio ONIRI

L'salto di qualità dimostrato dallo studio MAPPA nel corso della quarta stagione di Attack on Titan ha innalzato le aspettative dei fan per la terza, e ultima, parte prevista per il 2023. In attesa di aggiornamenti lo studio ONIRI è tornato indietro di diversi anni, con una magnifica statua dedicata ad un importante scontro di Mikasa.

La Final Season è stata caratterizzata da un cambiamento radicale di prospettiva, proiettando sia i protagonisti che gli spettatori nella nazione di Marley. Lì Eren e compagni hanno affrontato sfide diverse dal solito, e Mikasa ha ricoperto un ruolo particolarmente significativo, soprattutto negli ultimi episodi pubblicati, dove ha dimostrato ancora una volta la sua preparazione e freddezza sul campo di battaglia, riuscendo ad uccidere i suoi ex alleati diventati ferventi Jaegeristi.

Ricordando però quanto avvenne diverso tempo prima, quando ancora i protagonisti non erano al corrente della verità e dell'esistenza di un mondo oltre i confini di Paradis, Mikasa era comunque tra i soldati migliori. Gli artisti dello studio ONIRI hanno deciso di omaggiarla realizzando la spettacolare statua che potete vedere in calce, dove la Ackerman affronta direttamente il Gigante Corazzato, ovvero Reiner Braun.

Alta 40 centimetri, la statua, curata nei minimi dettagli, arriverà sul mercato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, ed è già pre ordinabile dal sito del produttore al prezzo complessivo di 699 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per finire vi lasciamo ad un fedele cosplay di Mikasa e all'annuncio di un prestigioso set di carte di Attack on Titan.