Attack on Titan: Mikasa e Levi contro l'antagonista finale in una statua da 600 euro

Lo studio MAPPA dopo intensi anni di produzione ha finalmente concluso la quarta, e ultima, stagione di Attack on Titan mettendo la parola fine all’adattamento dell’opera nata dalla mente di Hajime Isayama. Per rendere omaggio alla conclusione, LC Studio ha quindi pensato di realizzare una statua molto particolare, con protagonisti Levi e Mikasa.

I due Ackerman si sono sempre distinti per le loro straordinarie capacità combattive, e agilità, derivanti dal sangue e dal cosiddetto potere risvegliato. Nell’episodio conclusivo, sono proprio loro, al fianco anche degli altri compagni rimasti dell’Armata Ricognitiva, ad avvicinarsi ad Eren, tramutato ormai in un orribile bestia scheletrica, il Gigante Fondatore, di cui ha ottenuto i poteri da Ymir.

Per raggiungere rapidamente il campo di battaglia, dove Eren e i suoi Giganti Colossali stanno seminando distruzione e uccidendo centinaia se non migliaia di civili, Falco, erede del Gigante Mascella, si tramuta in un Gigante alato. La sua mobilità e rapidità rappresenta un grande vantaggio, e consente a Mikasa e Levi di prepararsi ad un attacco diretto, con tanto di Lance Fulmine. Questa scena è stata riproposta da LC Studio nelle statue che potete vedere in fondo alla pagina.

La prima rappresenta i due soldati e Falco intenti ad avvicinarsi ad Eren trasformato, e la seconda ritrae invece il volto di quest’ultimo, ormai totalmente trasfigurato. Disponibili separatamente, a partire dal secondo trimestre del 2024, ma prenotabili anche in un bundle dal prezzo complessivo di 585 euro, le statue ritraggono uno dei momenti cruciali del finale di Attack on Titan con ottimi dettagli.

In conclusione, vi lasciamo all’ultima scena del Capitano Levi, e alla fantastica ending dell’anime, che sta scalando le classifiche.