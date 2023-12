Attack on Titan: Mikasa è pronta alla battaglia nel cosplay di Lena

La parte conclusiva di Attack on Titan, proposta da MAPPA in uno degli episodi più lunghi ed emozionanti dell’intera trasposizione animata dell’opera di Isayama, non sarebbe stata così intensa se Mikasa Ackerman non avesse svolto il ruolo centrale che ha avuto, e una fan ha deciso di onorarla con un bel cosplay pronto alla battaglia.

Nel corso della prima parte della quarta stagione, durante l’assalto a Marley al fianco di Eren e compagni, prima che il protagonista rivelasse i suoi veri piani, ovvero il genocidio del resto del mondo per porre fine alle guerre e alla discriminazione nei confronti dei figli di Ymir, Mikasa si è dimostrata ancora una volta una delle migliori guerrier di Paradis, indossando un’armatura diventata iconica per quanto dettagliata.

La cosplayer Lena Lemon ha saputo interpretare alla perfezione Mikasa battagliera, indossando l’armatura nera e argento, con tanto di lance fulmine per affrontare al meglio i giganti avversari, e la singolare sciarpa rossa che tempo prima le ha regalato lo stesso Eren. Condividendo la grande passione per la serie, e sottolineando come abbia seguito tutto l’anime con attenzione nel corso di 10 anni, la cosplayer ha confezionato uno dei costumi più dettagliati e fedeli al design originale di Mikasa.

In conclusione, vi lasciamo a 4 personaggi più convincenti nell’anime rispetto al manga, e alla spiegazione della scena post-crediti. Aspettiamo le vostre opinioni su questo cosplayer di Mikasa nella sezione commenti.