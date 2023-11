Attack on Titan: Mikasa è rimasta vergine fino alla fine mantenendo un voto? La teoria

Nel 2021, il manga de L'Attacco dei Giganti finì. Hajime Isayama è però tornato a lavorare sulla serie in occasione del finale dell'anime, mettendo mano ad alcune scene e modificando certi eventi, creando a tutti gli effetti un finale migliorato ma non modificato nel suo messaggio e nella sua conclusione.

Hika su Twitter analizzò a suo tempo le scene del finale del manga de L'Attacco dei Giganti. Tuttavia, vista la conclusione anche dell'anime e di alcune modifiche, ha deciso di tornare sulle scene conclusive di Attack on Titan The Final Chapters. La conclusione della vita di Mikasa Ackerman sembra che sia stata passata al fianco di un altro uomo, con il quale ha avuto un bambino e poi una famiglia numerosa, anche se di tanto in tanto ha comunque continuato a fare visita alla tomba di Eren, sotto l'albero sulla collina.

Tuttavia, nel momento della sua morte, si fa seppellire proprio sotto quell'albero, al fianco del suo amato. La scena cambia rispetto al manga per un dettaglio non di poco conto, che si intravede a malapena, ma che Hika ha notato. A differenza dell'opera cartacea, stavolta Mikasa Ackerman indossa un anello sull'anulare della mano sinistra. Non si tratta però di un anello d'oro bensì d'argento, così l'utente ha iniziato a lanciarsi in una teoria. Questo perché potrebbe trattarsi di un anello di purezza, un anello che viene utilizzato o per indicare il voto di rimanere vergine fino al matrimonio - per poi essere sostituito dagli anelli nuziali - oppure successivamente in sostituzione a questi ultimi in seguito al decesso del consorte. Oppure, per mantenere un voto di castità.

La teoria probabilmente è più idonea a spiegare che Mikasa è morta dopo suo marito - che per molti potrebbe essere Jean Kirschtein - e non che sia rimasta fedele a Eren fino alla fine. Ovviamente va tenuto in considerazione che possa trattarsi anche solo di un anello semplice, visto che l'anime e il manga fanno riferimento a periodi del primo novecento. E voi invece avevate notato questo piccolo dettaglio nelle scene finali di Attack on Titan The Final Chapters?