Attack on Titan: l'ultima missione di Armin nel finale di serie

Dopo dieci anni, l'anime di Attack on Titan ha finalmente concluso il suo viaggio con l'uscita dell'episodio finale. Il finale ha segnato la conclusione della guerra tra Eren Yeager e l'umanità, ma ha anche aanticipato il futuro di Armin Arlert, uno dei protagonisti della serie.

L'episodio finale di Attack on Titan dalla lunga durata ha rivelato che Eren, prima di intraprendere la sua folle missione di genocidio, aveva contattato segretamente Armin e gli altri suoi amici attraverso il potere dei giganti. In queste conversazioni, Eren aveva incaricato Armin di essere un mediatore di pace tra Paradis e il resto del mondo.

Tre anni dopo la sconfitta di Eren, Armin e gli altri reduci della guerra tornano a Paradis. Nel frattempo, gli Yeageristi sono saliti al potere e hanno assunto un atteggiamento sempre più aggressivo nei confronti del mondo esterno. C'è il timore che i paesi alleati di Paradis possano reagire a questa situazione, e Armin e i suoi compagni vengono inviati in missione per promuovere la pace.

Questa missione è un compito arduo e pericoloso, ma Armin è determinato a portare a termine il suo obiettivo. Egli sa che, anche se Eren ha imposto un livello di pace temporanea al mondo, la guerra non è ancora finita. Il conflitto si è semplicemente spostato su un altro piano, e Armin dovrà lottare per mantenerlo sotto controllo.

L'ultimo episodio di Attack on Titan è disponibile su Cruchyroll può essere visto come un messaggio di speranza, ma anche come un avvertimento. La pace è un obiettivo difficile da raggiungere e mantenere, e richiede un impegno costante e perseverante.