Attack on Titan: quali sono i momenti più bui della serie anime?

Anche se l'intera storia è oscura ci sono alcuni momenti che lo sono ancora di più. Diversi personaggi sono morti in modi particolarmente brutali o hanno trascorso la loro intera esistenza torturati e tormentati. L'Attacco dei Giganti è amato per la sua narrazione intensa ma alcuni momenti sono così oscuri che persino i fan rimangono traumatizzati.

Quando gli scout tornano a Shiganshina la maggior parte di loro viene uccisa e il comandante Erwin e Armin vengono feriti a morte. Con il siero di titanio è possibile salvare solo uno dei due: Erwin è necessario per guidare gli scout, ma Armin è altrettanto importante. Anche Armin, che Levi sceglie di salvare alla fine, ha continui dubbi sul fatto che Levi avrebbe dovuto sceglierlo.

Christa sembra una ragazza perfettamente normale finché non viene rivelata la sua vera identità. Il suo vero nome è Historia ed è la figlia del vero re Rod Reiss. La sua storia passata è già abbastanza complicata, ma è anche ostracizzata dalla sua famiglia, inclusa sua madre.

È facile supporre che Eren sia l'eroe dal momento che ha sempre voluto proteggere le persone a lui più vicine: tuttavia, è anche violento, con una determinazione spaventosa e un forte bisogno di vendetta. Queste tendenze non sono un problema finché non decide che proteggere il mondo significa distruggere tutti e giocare sporco per farlo. È scioccante quando Eren interagisce con i ricordi di Grisha e lo spinge a uccidere la famiglia reale. Molti credono che sia Grisha il cattivo, ma è solo un burattino che Eren usa per raggiungere i propri obiettivi. La parte più terrificante di questa svolta è che i segni della vera natura di Eren erano sempre presenti, ma tutti li ignoravano.

Il Gigante Bestia distrugge diversi villaggi ed è a causa sua se la maggior parte degli scout vengono sterminati. Levi è in grado di sconfiggerlo ma i suoi compagni, incluso il comandante Erwin, devono sacrificarsi: il discorso di Erwin prima di condurre i suoi soldati verso la morte è uno dei momenti migliori della serie, ma è anche terrificante il fatto che abbiano dovuto accettare che sarebbero morti tutti, qualunque cosa avessero fatto.

I fan si erano affezionati alla squadra di Levi nel momento in cui sono stati presentati, il che è un errore enorme. Nessun personaggio è al sicuro in Attack on Titan e la squadra di Levi non fa eccezione. Tuttavia, la loro morte è particolarmente brutale rispetto a quella di tutti gli altri, motivo per cui è così memorabile.

Gli Eldiani sono trattati come cittadini di seconda classe semplicemente per il fatto di esistere. Durante il retroscena di Grisha, i Marleyan vengono spesso visti parlare male, aggredire e ostracizzare gli Eldiani per un passato in cui non hanno avuto alcun ruolo. Questo trattamento disumano si traduce nell'omicidio di Faye Yeager e la sua morte è brutale.

Per i Marliani, Ymir è una strega che ha stretto un patto con il diavolo, ma lei era una schiava che sopportava lavori massacranti. Anche quando acquisisce il potere di un titano non ottiene la libertà. Re Fritz continua ad abusare di Ymir fisicamente ed emotivamente, costringendola a dare alla luce i suoi figli e a combattere per lui.

Eren guida un attacco contro Marley spazzando via chiunque si trovi sul suo cammino, compresi civili innocenti. Eren non è felice di uccidere, ma la sua nonchalance riguardo all'intera faccenda è inquietante ed è qui che gli spettatori si chiedono se effettivamente Eren sia una persona da difendere.

L'attacco a Shiganshina è il motivo per cui Attack on Titan è considerata una delle migliori serie anime. Lo spettacolo è oscuro fin dal momento in cui inizia, il che è scioccante per molti che iniziano questa serie senza sapere cosa aspettarsi. La morte di Carla è particolarmente scioccante per la sua violenza, ma anche per il suo sacrificio.