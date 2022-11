Attack on Titan, mostrata una nuova illustrazione prima dell'evento speciale

Una delle domande più quotate in rete tra gli appassionati di anime è: . Quando esce la parte 3 de L'Attacco dei Giganti 4? Dopo un primo trailer, studio MAPPA non ha infatti rivelato nuove informazioni sulle puntate che porteranno a termine la storia di Eren, oltre al periodo d'uscita fissato per l'inverno 2023.

Il prossimo 13 novembre si terrà però un evento speciale di Attack on Titan - The Final Season a Tokyo, durante il quale con ogni probabilità verrà svelata la data d'uscita ufficiale della parte finale dell'anime. All'evento prenderanno parte molte persone che hanno contribuito alla realizzazione di Attack on Titan, come il doppiatore di Eren Yuki Kaji, oltre a un'orchestra che riprodurrà la colonna sonora della serie.

Come riportato su Twitter da @AniNewsAndFacts, in attesa dell'evento è stata rilasciata una nuova illustrazione di Attack on Titan, che potete vedere in calce a questa notizia. Nell'artwork sono presenti Eren, Mikasa, Levi, Armin, Jean e Hange, tutti con la divisa del corpo di ricerca ad eccezione del giovane Jaeger, che ha invece una t-shirt bianca con felpa nera sopra.

Attack on Titan - The Final Season parte 3 avrà il compito di portare a conclusione gli eventi della serie restando fedele al manga di Hajime Isayama. Riuscirà studio MAPPA a rendere giustizia al finale dell'opera?