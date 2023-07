Attack on Titan e My Hero Academia: le serie nominate ai TV Awards di Hollywood

Nell’agosto del 2021 è nato un nuovo premio riguardante programmi e serie televisive, l’Hollywood Critics Association TV Awards, e tra le varie categorie c’è anche miglior serie o film animato, e quest’anno, per la prima volta, sono state candidati due anime: My Hero Academia e Attack on Titan.

Si tratta di un risultato incredibile, considerando l’importanza di questo premio, seppur giovane, e la risonanza che potrebbe avere nel settore dell’animazione giapponese. Nel corso degli ultimi anni la richiesta e l’accoglienza di nuove serie anime ha registrato cifre impressionanti, alimentate anche dalla pandemia, ma vedere produzioni oltreoceano venir inserite in una premiazione targata Hollywood fa apparire il futuro del settore sempre più florido.

Se nel 2021 a vincere è stata la serie d’animazione di HBO, Harley Quinn, con validi candidati al premio, come Invincible e Animaniacs, e nel 2022 Arcane di Netflix, serie basata sull’universo di League of Legends, che ha dominato su Star Trek: Lower Decks e What If…?, per il 2023 dovranno battersi ben sei serie animate.

Si tratta di Attack on Titan, My Hero Academia, Star Trek: Lower Decks, Animaniacs, Harley Quinn e Central Park. Tra ritorni di vecchi vincitori, a sorprendere è proprio l’inserimento di Attack on Titan: The Final Chapter Special 1, e dell’episodio 6x23 di My Hero Academia, “Deku Vs Classe 1-A”. Per via dello sciopero degli sceneggiatori la premiazione non avverrà il 12 agosto 2023, come precedentemente annunciato, ma a data ancora da definirsi. E voi cosa ne pensate? Vorreste veder vincere uno dei due anime in lizza? E quale? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ecco come la star di Attack on Titan si sta preparando al finale della serie.