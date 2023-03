Attack on Titan: Naruto avrebbe potuto fermare Eren con il Talk no Jutsu?

L'anime di L'Attacco dei Giganti è tornato su Crunchyroll con la trasmissione del primo episodio della terza parte della stagione finale. In questo appuntamento Mikasa, Armin e gli altri tentano di fermare l'avanzata del Rumbling, la Marcia dei Giganti Colossali su Marley guidata da Eren.

Se Mikasa e Armin non sono riusciti a impedire a Eren di compiere un atto orripilante, è idea comune dei fan che un altro, iconico protagonista ci sarebbe invece riuscito con la sua leggendaria parlantina.

Un post condiviso dalla pagina Daily Dose of Anime immagina una scena in cui Naruto tende la mano di Eren cercando di farlo tornare alla ragione. "Possiamo farla finita... Non è troppo tardi, Eren.", afferma il biondo ninja del Villaggio della Foglia all'antieroe di L'Attacco dei Giganti. Ma Naruto avrebbe davvero potuto convincere Eren a fermare il Rumbling?

Attraverso il Talk no Jutsu, Naruto ha permesso ad antagonisti come Zabusa, Gaara, Pain e Obito di passare dalla parte del bene. Il protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto comprende fin troppo bene il dolore e la sofferenza e i suoi discorsi e le sue gesta hanno spesso toccato i cuori dei villain che affrontava. L'animo di Eren Jaeger non è malvagio e il suo comportamento tormentato deriva solamente dal terribile corso degli eventi. Molto probabilmente, con le sue parole Naruto sarebbe riuscito a salvare Eren dall'oscurità in cui è finito il suo cuore. E voi che ne pensate, l'eroe di Konoha ci sarebbe riuscito realmente? In attesa di vostre risposte, vi ricordiamo l'uscita del secondo cour di L'Attacco dei Giganti: Final Season – Parte 3.