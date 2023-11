Attack on Titan non è finito: l'epilogo verrà riscritto attraverso un anime fanmade

Sono passati già alcuni giorni dalla trasmissione di Attack on Titan - The Final Chapters 2, ma gli appassionati ancora non riescono a credere che quest'avventura lunga dieci anni sia giunta al termine. La malinconia della community verrà spezzata da Attack on Titan: Requiem, un progetto anime fanmade che andrà a riscrivere l'epilogo dell'opera di Isayama-sensei.

La Stagione 4 di Attack on Titan è una bomba, ma come successe anche con la pubblicazione del capitolo 139, l'epilogo dell'opera non ha convinto proprio tutti. Il maestro Hajime Isayama non ha percorso la strada del lieto fine e Studio MAPPA ha seguito il sentiero tracciato dall'autore senza deviare troppo dal materiale originale. Questa decisione non ha soddisfatto le speranze dei molti che sognavano un finale alternativo per Attack on Titan, ma a porre rimedio ci penserà un team fanmade.

Attack on Titan: Requiem è un progetto realizzato dai fan e nato alcuni anni fa di cui già vi avevamo fatto cenno. Fondamentalmente si tratta di un team di appassionati che mirano a cambiare il finale della storia scritto da Hajime Isayama. Di Attack on Titan: Requiem esiste già un manga, ma da poco è stato ufficializzato anche un adattamento animato.

Attack on Titan: Requiem è un finale alternativo degli ultimi tre capitoli dell'opera (capitoli 137-139) la cui versione animata verrà proposta nell'autunno del 2024. Nel trailer di Attack on Titan: Requiem possiamo ammirare in anteprima il lavoro realizzato dallo studio d'animazione fanmade Studio Eclypse. Il risultato finale lo avremo tra ottobre e dicembre del prossimo anno.