Attack on Titan, non è la libertà il messaggio centrale della serie?

Ciò che rende Attack on Titan un'opera unica è la sua capacità di esplorare una moltitudine di temi filosofici. Questi ideali permeano sia i personaggi che la narrativa, creando un terreno fertile per intense interazioni e sviluppi individuali. Vediamo quali sono i temi principali che questa opera investiga.

Eren incarna l'esistenzialismo, alla costante ricerca di uno scopo e di un significato nella sua esistenza. Le sue ambizioni lo spingono a guardare oltre le mura, desiderando conoscere il mondo e superare ogni limite. Al contrario, Armin abbraccia l'umanesimo, trovando gioia nel presente e nella semplicità dei momenti condivisi con i suoi amici. La sua conversazione con Zeke in Path rappresenta un momento chiave: la semplice gioia di correre con Eren e Mikasa da bambino diventa un simbolo della bellezza effimera della vita.

Nella quarta stagione di Attack on Titan, assistiamo a una profonda evoluzione di Eren. Le sue azioni vorrebbero giustificare la crudeltà come mezzo necessario per raggiungere la libertà. Tuttavia, la sua anima tormentata è lacerata dai dubbi e dai rimorsi, evidenziando la complessità del suo personaggio.

Mikasa rappresenta l'equilibrio tra le due filosofie. Consapevole della crudeltà del mondo, ma capace di coglierne anche la bellezza, accetta l'ineluttabilità del passato e si concentra sul presente. Il suo amore per Eren è profondo, ma non cieco: la sua decisione di fermarlo, pur con immenso dolore, rappresenta la scelta di porre fine al ciclo di sofferenza. L'immagine dell'uroboros, il serpente che si morde la coda, rappresenta il ciclo infinito di odio e vendetta che affligge il mondo di Attack on Titan. Eren desidera spezzare questo ciclo, ma l'unica via d'uscita sembra essere la sua stessa sconfitta.

Il messaggio finale di Isayama non si limita a definire la libertà, ma si concentra sul significato stesso dell'esistenza. Vivere, trovare il proprio scopo e dare un senso alla propria vita: questa è la vera libertà.