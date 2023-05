Attack on Titan, avevate notato questo gesto di Reiner e Bertholdt nella stagione 2?

L'Attacco dei Giganti è una serie ricca di colpi di scena, di tribolazioni per i protagonisti che ogni giorno si trovano il mondo sconvolto da varie rivelazioni. Gli eventi inaspettati in cui si sono trovati Eren Jaeger e gli altri eldiani dell'isola non sono ancora finiti, visto che a tutti gli appassionati tocca aspettare l'ultimo episodio.

Il finale di Attack on Titan non arriverà prima di fine anno, e quindi molti hanno deciso di dare uno sguardo al passato. Più precisamente, sei anni fa veniva trasmessa in Giappone la seconda stagione de L'Attacco dei Giganti, con l'anime che fu poi proposto anche in simulcast su VVVVID con sottotitoli in italiano prima e con doppiaggio poi. Quella, come in molti ricorderanno, fu la stagione in cui furono scoperti due nuovi traditori: Reiner Braun e Bertholdt Hoover, due personaggi che facevano parte della divisione di addestramento di Eren e che poi si sono uniti all'Armata Ricognitiva.

C'è però un dettaglio su Reiner e Bertholdt che a molti è sfuggito: poco prima della loro confessione, nella battaglia notturna contro i giganti, i due erano alla mercé delle creature così come i loro compagni di divisione. Poco prima che Ymir si trasformasse, c'è un fermo immagine che mostra come Reiner e Bertholdt fossero sul punto di trasformarsi: Reiner sembra pronto a togliere il braccio dalla fasciatura, mentre Bertholdt ha già portato la sua mano verso la bocca.

Un gesto che lì per lì viene notato da pochissimi spettatori, con la maggior parte che si concentra su Historia Reiss e la sua reazione per il salvataggio portato avanti da Ymir. Tuttavia, questo fa capire la cura di WIT Studio in queste scene. Voi avevate notato questa situazione in tempo reale?