Attack on Titan: i Nove protagonisti del poster promozionale di Titan Cafè

Lo strepitoso successo raggiunto da Attack on Titan è innegabile, e dal 2013 sono state molte le collaborazioni tra il franchise e brand di ogni tipo, fino ad arrivare alla più recente con la catena Titan Cafè. Una partnership azzeccata, considerando anche il nome, e pubblicizzata attraverso un artwork spettacolare.

In attesa di scoprire come si concluderà la storia nella terza parte della Final Season prodotta da MAPPA, dal 5 al 28 agosto 2022 in Giappone i Titan Cafè saranno a tema Attack on Titan, con anche merchandise e gadget dedicati. Per promuovere l’iniziativa i Nove Giganti mutaforma sono stati immortalati nel fantastico poster che potete vedere in fondo alla pagina.

Rappresentati con uno stile sproporzionato e comunque incredibilmente dettagliato, i Giganti lasciano però lo spazio centrale dell’artwork alla trasformazione raggiunta da Eren nei momenti finali dell’ultimo episodio pubblicato. L’apparizione di Eren come Gigante Fondatore ha reso più inquietante e minacciosa la marcia dei Giganti Colossali, ormai avviati verso la distruzione di tutti i popoli che non hanno il sangue di Ymir nelle loro vene.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa speciale illustrazione di Attack on Titan nei commenti. Per concludere vi lasciamo alle considerazioni di MAPPA sull’evoluzione della CG nell’anime.