Attack on Titan: le opening più belle dell'anime dall'ultima alla prima, ecco la top 8

Un anime ha certamente delle cose in più rispetto a un manga: il fumetto fonda tutto sulla propria capacità espressiva, sulle tavole in bianco e nero e sulla bravura della regia dell'autore. L'anime invece può contare su tanto altro, come animazioni brillanti, OST e anche opening. E quelle di Attack on Titan sono tra le più belle di sempre.

Nel corso della sua storia, l'anime di Attack on Titan ha messo in scena ben otto opening diverse. Si parte da quelle dei Linked Horizons - forte presenza i tempi di WIT Studio - a quelle più recenti, più le due realizzate per Attack on Titan The Final Chapters. Facciamo la classifica delle opening di Attack on Titan dalla meno bella alla più bella, tenendo però in considerazione non soltanto la canzone in sé ma anche il video.

L'ultimo posto spetta, purtroppo, alla canzone più recente: Saigo no Kyojin dei Linked Horizons, canzone che fa da apertura agli episodi di Attack on Titan The Final Chapters. La canzone in sé è molto dimenticabile, mentre le immagini del video non sono altro che uno scorrere di frame delle vecchie scene. Settima posizione per un'altra canzone dei Linked Horizons, Shoukei to Shikabane no Michi, opening della seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti. In questo caso si ha una canzone che ricorda un mix delle prime tre opening ma meno graffiante, e il video non aggiunge nulla di nuovo. Si chiude la bottom 3 con la sesta posizione, Red Swan, prima opening della terza stagione di Yoshiki e Hide, una canzone più tranquilla e romantica rispetto alle altre ma assolutamente da rispettare, come il video.

Si entra in tutt'altro tono e livello però con le prime cinque. La top 5 viene aperta da Jiyu no Tsubasa, le ali della libertà che fanno da seconda opening alla prima stagione di Attack on Titan. La sigla è davvero di alto livello e il video non è di certo da meno, con lo stile che contraddistinse anche la prima opening. Al quarto posto invece una delle più recenti, con My War degli Shinsei Kamattechan: una sigla estremamente particolare sia nel vocal che nel video, con entrambi che si esprimono con grande pesantezza e forza, un connubio che si adatta perfettamente a quella che è a tutti gli effetti una nuova serie fantapolitica. Al terzo posto c'è Shinzo wo Sasageyo, una delle più riuscite dei Linked Horizons come canzone che aggiunge più morbidezza alla melodia, e un video davvero deciso e impattante.

Al secondo posto c'è The Rumbling dei SIM, la penultima opening completamente cantata in inglese e quindi dal tocco internazionale. Una miscellanea tra hard rock e metal, tra canti melodici e growl che riesce a incarnare bene le due facce del video, quella della guerra e della ricerca della pace. E al primo posto non poteva esserci che Guren no Yumiya, primissima sigla di Attack on Titan, a dir poco perfetta sia nelle tonalità che nella presentazione. Il video esalta la canzone, la canzone esalta il video, il tutto perfettamente a tono per l'inizio de L'Attacco dei Giganti.

E voi invece avete in mente un'altra classifica? Non perdetevi la nostra analisi delle opening di Attack on Titan.