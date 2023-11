Attack on Titan: opening ed ending ufficiali dell'ultimo episodio con i Linked Horizon

Dopo un decennio, l'Attacco dei Giganti si è appena concluso. L'ultimo episodio ha avuto una durata di 85 minuti e ha finalmente sciolto tutti i dubbi dei suoi spettatori. I fan di questa serie non hanno potuto trattenere le lacrime di fronte a quest'epilogo che alcuni speravano non arrivasse mai.

Per chi si fosse perso quest'episodio o per chi non sa dove poterlo guardare, è disponibile sulla piattaforma streaming di Crunchyroll. In vista della puntata finale di Attack on Titan, la serie ha rilasciato i video musicali senza crediti delle sigle di apertura e di chiusura.

Come sempre, entrambi i video in questione sono disponibili all'interno dell'articolo. La opening s'intitola "Saigo no Kyojin (The Last Titan)" ed è interpretato dai Linked Horizon, una band che è tornata a suonare per questa serie. Invece, la ending "Itterasshai", che letteralmente significa "ci vediamo presto" ed è eseguita dalla cantante Ai Higuchi.

Come sapranno bene le persone che hanno visto l'ultimo episodio de l'Attacco dei Giganti, QUEI personaggi si riuniscono dopo la morte in Attack on Titan (attenzione agli spoiler!) e non è un caso che la sigla di chiusura s'intitoli proprio, dal giapponese, "ci vediamo presto".

Il finale di serie di Attack on Titan è stato un evento epocale, tanto che alcuni fan hanno istituito un funerale per QUEL personaggio morto ne l'Attacco dei Giganti. Ovviamente, il video in questione ha fatto il giro del web ed è diventato virale in poche ore.